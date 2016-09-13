Чистый отток капитала из РФ за восемь месяцев сократился в пять раз - до $9,9 млрд

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - август 2016 г., по предварительной оценке ЦБ, сократился в пять раз и составил $9,9 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. Такая информация содержится в материалах регулятора.

"Основной составляющей вывоза стало некоторое увеличение спроса прочих секторов на активы за рубежом на фоне незначительного притока средств, зафиксированного по банковскому сектору в результате опережающего сокращения иностранных активов по сравнению с погашением внешних обязательств", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Согласно прогнозу Банка России, чистый отток капитала из РФ в 2016 и 2017 гг. будет на уровне $25 млрд в год, в 2018 г. - $29 млрд.

Базовый сценарий Минэкономразвития РФ предполагает, что в 2016 г. этот показатель составит $40 млрд против $58 млрд в 2015 г., в 2017 г. - $30 млрд, в 2018 г. - $25 млрд, в 2019 г. - $20 млрд. Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2017-2019 гг. правительство РФ рассмотрит в начале октября.

Профицит торгового баланса России за январь - августа 2016 г., по предварительной оценке ЦБ, упал почти в nhb раза и составил 14,8 млрд руб. по отношению к показателю за аналогичный период прошедшего года.

"Значительное сжатие профицита торгового баланса под влиянием низких цен на сырьевые товары российского экспорта и наметившейся тенденции восстановления импорта было частично нивелировано уменьшением отрицательного сальдо других статей текущего счета", - указывает ЦБ.