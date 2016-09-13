ФАС не видит риска дефицита и роста цен на соль после внесения ее в перечень продэмбарго

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев не видит риска дефицита и роста цен на рынке соли после включения ее в список продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из стран, которые ввели санкции против России. Об этом глава ведомства сообщил журналистам.

"Как я помню, Россия себя обеспечивает, есть месторождения. Часть мы получаем из Украины, часть - из Белоруссии. И в этом смысле, благодаря маневру в рамках единого экономического пространства, у России не будет никаких проблем. (Дефицита и скачкообразного роста цен) не будет", - сказал Артемьев.

Он отметил, что "все, что добывается в рамках Евразийского экономического союза, закрывает наши потребности по соли". "Думаю, что никаких оснований для возникновения проблем у нас не будет", - подчеркнул глава ФАС.

Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.