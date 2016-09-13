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ФАС: правкомиссия на ближайшем заседании рассмотрит покупку 25% Пулково катарским фондом

Экономика и бизнес
13 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Ведомство успеет подготовить все документы по сделке, заявил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Покупка катарским фондом 25% в управляющей аэропортом Пулково компании войдет в повестку ближайшего заседания комиссии по иностранным инвестициям, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

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"Мы это обсуждаем. Сделка или полностью отработана и включена в повестку дня, или мы еще собираем заключение - я точно не помню. Но мы соберем заключения в ближайшие две недели, поэтому сделка будет рассматриваться", - сказал он.

Артемьев еще раз выразил уверенность, что ведомство успеет подготовить все документы по сделке с акциями Пулково.

"После 18 сентября у нас еще есть полторы-две недели, я думаю, мы добьем", - подчеркнул он.

Руководитель ФАС отметил, что в целом повестка заседания правительственной комиссии сформирована, в нее пока входит 7-8 вопросов, дополнительно прорабатывается возможность включения в повестку рассмотрение других сделок.

Дата заседания, по словам Артемьева, будет определяться после выборов 18 сентября, при этом ведомство рассчитывает провести его до конца сентября, в крайнем случае - в начале октября.

"Мы хотим просить председателя правительства назначить дату на конец сентября, может быть, начало октября", - сказал он.

Как сообщалось ранее, суверенный фонд Qatar Investment Authority может довести свой долю в компании Thalita Trading Ltd (владеет компанией-оператором Пулково - "Воздушные ворота Северной столицы") до 24,99%. В том числе, Fraport AG продаст катарцам 10,5% Thalita Trading Ltd. Также среди акционеров Thalita - "ВТБ капитал" (57,5%) и греческий холдинг Copelouzos Group (7%).

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