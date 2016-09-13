Динамика прогнозов: ОПЕК и МЭА оценили спрос на нефть

Очередные прогнозы по спросу на нефть в ближайшие годы, обнародованные Организацией стран-экспортеров (ОПЕК) и Международным энергетическим агентством (МЭА), не оказали серьезного влияния на нефтяные цены.

Во вторник, после публикации доклада МЭА о понижении прогноза мирового спроса на энергоносители, стоимость барреля Brent снизилась на 1,9%, до $47,4. Но и до публикации прогноза нефть дешевела на 0,8%.

По мнению экспертов агентства, в 2016 году мировой спрос составит 96,1 млн баррелей в сутки, что ниже предыдущего прогноза на 200 тыс. баррелей.

Накануне своими оценками по спросу на 2016 год поделилась и ОПЕК. По мнению картеля, он составит 94,27 млн баррелей в сутки, и это выше прежних оценок организации.

Вместе с тем динамику прогнозных оценок сложно назвать положительной или отрицательной: они незначительно колеблются у обеих организаций от месяца к месяцу и слабо влияют на нефтяные цены.

К примеру, в июле 2016 года МЭА оценивало спрос на нефть в 2016 году на уровне 96,1 млн баррелей в сутки, в августе оценки агентства улучшились до 96,3 млн баррелей, а в настоящий момент организация вернулась к июльским прогнозам.

В случае с ОПЕК июльские оценки картеля предполагали спрос на нефть в 2016 году на уровне 94,18 млн баррелей, в августе прогноз был повышен до 94,26 млн баррелей.

Спрос и предложение — 2017

Что касается прогнозов на 2017 год, то МЭА смотрит в будущее более оптимистично, чем ОПЕК: по прогнозу агентства, объем мирового спроса составит 97,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК, в свою очередь, оценила спрос в будущем году на уровне 95,42 млн баррелей в сутки. Это на 1,15 млн баррелей больше, чем в 2016 году.

Вместе с тем на рыночную ситуацию влияет не только спрос на энергоносители, но и предложение, которое сейчас в избытке.

Как ранее сказал ТАСС директор по аналитике норвежской консалтинговой компании Rystad Energy AS Пер Магнус Нюсвэен, сокращения предложения нефти можно ожидать не раньше начала 2017 года, в течение которого давление на нефтяные цены будет сохраняться из-за влияния сланцевых месторождений в США.

"Вместе с тем сланцевая нефть не способна удовлетворить весь мировой спрос. Нам необходима обычная нефть — из России, от ОПЕК, с шельфовых месторождений. Мы считаем, что через 2–3 года на счету будет каждый лишний баррель и каждая капля нефти. Нас не удивят цены в районе $100 за баррель через несколько лет", — сказал эксперт.

Краткосрочный эффект

С целью стабилизации нефтяных цен страны — производители нефти неоднократно пытались договориться о сдерживании уровня добычи, но прийти к четкому решению не удалось.

Вместе с тем в сентябре 2016 года поддержку рынку оказала новость, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают заморозку добычи нефти на 3 или 6 месяцев.

Цены на нефть, которые начали падать в середине 2014 года, взлетели более чем на 5% на новостях о соглашении между двумя крупнейшими экспортерами нефти и разговорах о возможной заморозке добычи.

Но эксперты настроены скептически: шансов договориться мало, поскольку производители не заинтересованы в приостановке наращивания производства. Но, даже если договоренность будет достигнута, не факт, что мера будет иметь долгосрочный эффект.

"Не Россия и Саудовская Аравия, несмотря на их значительное место на нефтяном рынке, сейчас определяют глобальные тенденции на мировом рынке, — отметил профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Игорь Николаев. — Нынешние тенденции и поворот к снижению цен были предопределены сланцевой революцией в США. Как мы видим, после некоторой корректировки цены дошли максимум до $50 за баррель и пошли снова вниз".