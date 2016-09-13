В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Планы РФ отказаться в перспективе от экспорта нефтепродуктов через порты стран Балтии вызвали разочарование у литовских партнеров России. Такую оценку намерениям "Транснефти" к 2018 году прекратить экспорт через порты соседних стран, загрузив российские портовые мощности на Балтике, озвучил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Клайпедского морского порта Литвы по экономике и финансам Мартинас Армонайтис.

"Мы, конечно же, огорчены тем, что грузы могут быть направлены в обход портов стран Балтии, где для этого создана качественная инфраструктура и действуют современные терминалы", - сказал он.

С другой стороны, по словам Армонайтиса, в объемах перевалки Клайпедского порта российские грузы составляют небольшую часть. "Это примерно 5-6%, а российские нефтепродукты через наш порт вообще не транспортируются", - отметил директор. Поэтому решение "Транснефти", как уверяет Армонайтис, непосредственно на результаты работы Клайпедского порта не повлияет.

Тем не менее, по оценке экспертов, потеря экспорта российских нефтепродуктов вызовет обострение конкуренции между портами стран Балтии в других сегментах грузооборота.

О планах переориентации экспорта заявил в понедельник глава "Транснефти" Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов на российские балтийские порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов.