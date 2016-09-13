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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия стала крупнейшим производителем нефти, обогнав США по объему добычи. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, с мая объем добычи нефти в Саудовской Аравии вырос на 400 тыс. барр./ сутки до 10,6 млн барр./сутки в августе.
В то же время в США за аналогичный период произошло падения добычи нефти на 460 тыс. барр./сутки. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране в августе составила 8,5 млн барр./сутки.
Несмотря на падение нефтяных цен, в результате которого произошло сокращение инвестиций нефтяных компаний, мировое производство нефти продолжает расширяться, говорится в обзоре МЭА. В то же время рост добычи не происходит теми же высокими темпами, что и в 2015 г., уточняют в агентстве.
"Наибольший урон от падения нефтяных цен получили страны, не входящие в ОПЕК, которые несут большие производственные издержки. Сокращение добычи этих стран с конца 2014 г. составило около 1,4 млн барр./сутки. При этом около половины этого снижения добычи пришлось на США, которые являлись локомотивом роста добычи стран, не входящих в ОПЕК", - отмечается в докладе МЭА.
С июня 2014 г. цена нефти марки Brent к настоящему времени упала на 59% - до $47,4 за баррель, а нефть WTI - на 58% - до $45.
По оценке МЭА, возврат нефтяного рынка к балансу спроса и предложения наступит несколько позже, чем ожидалось.
"Динамика спроса и предложения несильно изменится в ближайшие месяцы. Предложение продолжит довлеть над спросом, как минимум, всю первую половину следующего года", - говорится в докладе МЭА.