Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саудовская Аравия стала крупнейшим производителем нефти

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС
По данным Международного энергетического агентства, по объему добычи страна обогнала США
Материал из 1 страницы
© Spencer Platt/Getty Images

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия стала крупнейшим производителем нефти, обогнав США по объему добычи. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, с мая объем добычи нефти в Саудовской Аравии вырос на 400 тыс. барр./ сутки до 10,6 млн барр./сутки в августе.

В то же время в США за аналогичный период произошло падения добычи нефти на 460 тыс. барр./сутки. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране в августе составила 8,5 млн барр./сутки.

Смотрите также
Динамика прогнозов: ОПЕК и МЭА оценили спрос на нефть

Несмотря на падение нефтяных цен, в результате которого произошло сокращение инвестиций нефтяных компаний, мировое производство нефти продолжает расширяться, говорится в обзоре МЭА. В то же время рост добычи не происходит теми же высокими темпами, что и в 2015 г., уточняют в агентстве.

"Наибольший урон от падения нефтяных цен получили страны, не входящие в ОПЕК, которые несут большие производственные издержки. Сокращение добычи этих стран с конца 2014 г. составило около 1,4 млн барр./сутки. При этом около половины этого снижения добычи пришлось на США, которые являлись локомотивом роста добычи стран, не входящих в ОПЕК", - отмечается в докладе МЭА.

С июня 2014 г. цена нефти марки Brent к настоящему времени упала на 59% - до $47,4 за баррель, а нефть WTI - на 58% - до $45.

По оценке МЭА, возврат нефтяного рынка к балансу спроса и предложения наступит несколько позже, чем ожидалось.

"Динамика спроса и предложения несильно изменится в ближайшие месяцы. Предложение продолжит довлеть над спросом, как минимум, всю первую половину следующего года", - говорится в докладе МЭА.

Смотрите также

Новак: обсуждения "заморозки" добычи нефти нет в повестке встречи министров Алжира и РФ
Зампред ВЭБа: цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель
СМИ: Москва и Эр-Рияд повлияли на рынок нефти, но для роста цен нужно больше
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
США Саудовская Аравия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама