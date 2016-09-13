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Дворкович: включение соли в список продэмбарго поддержит отечественных производителей

Экономика и бизнес
13 сентября, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Принятое решение не вызовет дефицита на рынке - российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство, сказал чиновник
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение правительства РФ включить соль в список продовольственного эмбарго поддержит отечественных производителей. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"В соответствии с доктриной продовольственной безопасности доля российского производства поваренной соли должна составлять не менее 85%, и, с учетом осуществляемых в России инвестиций, пришло время поддержать наших производителей ответными мерами в рамках эмбарго. Принятое решение не вызовет дефицита на рынке - российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство", - сказал чиновник.

"Не ожидаю дополнительного роста цен на рынке по сравнению с прежними прогнозами, так как весь спрос будет обеспечен увеличением поставок наших компаний", - указал Дворкович.

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При этом он отметил, что новое ограничение начинает действовать с 1 ноября. "Есть достаточно времени, чтобы переориентировать закупки", - добавил вице-премьер.

Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2016 г.

Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.

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Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Запреты на ввоз продуктов в РФ
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