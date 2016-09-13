Дворкович: включение соли в список продэмбарго поддержит отечественных производителей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение правительства РФ включить соль в список продовольственного эмбарго поддержит отечественных производителей. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В соответствии с доктриной продовольственной безопасности доля российского производства поваренной соли должна составлять не менее 85%, и, с учетом осуществляемых в России инвестиций, пришло время поддержать наших производителей ответными мерами в рамках эмбарго. Принятое решение не вызовет дефицита на рынке - российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство", - сказал чиновник.

"Не ожидаю дополнительного роста цен на рынке по сравнению с прежними прогнозами, так как весь спрос будет обеспечен увеличением поставок наших компаний", - указал Дворкович.

При этом он отметил, что новое ограничение начинает действовать с 1 ноября. "Есть достаточно времени, чтобы переориентировать закупки", - добавил вице-премьер.

Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2016 г.

Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.