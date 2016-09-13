Индексы ММВБ и РТС закрылись снижением, нефть подешевела на фоне прогнозов МЭА

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,76% - до 2004,5 пункта, РТС снизился на 1,55% - до 968,53 пункта.

"Российский рублевый индекс ММВБ скорректируется к отметке 2000 пунктов, далее всем инвесторам стоит следить за сильной поддержкой 2000-1960 пунктов. Как только этот уровень будет пробит вниз, так сразу будет открыта дорога для более глубокой коррекции", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Нефтяные котировки сейчас не оказывают поддержку российскому рынку акций. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в ноябре упала на 2,34% - до $47,2 за баррель. Нефть ускорила снижение после публикации прогнозов международного энергетического агентства (МЭА). В частности, агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 г. на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом, до 96,1 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году оказался снижен на 100 тыс. баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки.

По прогнозу МЭА, темп роста мирового спроса на нефть в 2017 году окажется еще на 100 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в 2016 году и составит 1,2 млн баррелей в сутки. Объем мирового спроса в 2017 году при этом составит 97,3 млн баррелей в сутки, прогнозируют в агентстве, что на 200 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в августовском прогнозе МЭА.

"В среду возможна коррекция нефти в сторону повышения, потому что этот сырьевой актив явно перепродан. Вероятны рост цен на нефть до $47,9 за баррель, повышение индекса ММВБ до 2016 пунктов и рост индекса РТС до 989,2 пункта", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.