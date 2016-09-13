Минфин РФ предлагает в 2017 г. сократить субсидии "Россетям" для ЧМ-2018 до 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов предлагает сократить с 2 млрд до 1,2 млрд рублей размер субсидий для "Россетей" на финансирование мероприятий по подготовке и проведению в Чемпионата мира по футболу в России. Это следует из материалов Минфина.

Средства могут быть внесены в качестве взноса РФ в уставный капитал компании в порядке оплаты акций, которые дополнительно будет размещать компания.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило ПАО "Российские сети" почти 6,8 млрд рублей на создание инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу.

Отмечалось, что в 2015 году компания получит бюджетные инвестиции в размере 1,5 млрд рублей, в 2016 году - 3,3 млрд рублей, в 2017 году - почти 2 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

ПАО "Россети" - оператор энергетических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт ч. Численность персонала группы компаний - 216 тысячи человек.