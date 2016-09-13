Минфин России предлагает не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2017-2019 гг.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2017-2019 годах, говорится в материалах ведомства.
"При определении объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ учитывались меры, направленные на снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ от трансфертов из федерального бюджета, включая неиндексацию пенсий работающим пенсионерам", - отмечает министерство.