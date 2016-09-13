"Нафтогаз" сможет удаленно проводить заседания правления

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правление компании "Нафтогаз Украины" сможет удаленно проводить заседания во избежание блокирования работы компании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли страны, в управление которого ранее были переданы акции "Нафтогаза".
"Минэкономразвития внесло изменения в положение о правлении НАК "Нафтогаз Украины". Отныне правление компании может проводить заседания с помощью средств электронной связи", - сказано в сообщении.
Ранее во вторник "Нафтогаз" заявил, что апелляционный суд Киева отстранил Сергея Перелому от должности первого заместителя председателя правления компании, а общее количество членов правления сократилось до трех (до минимально допустимого количества для кворума на заседаниях).
В компании указали, что эта ситуация могла привести к "значительным рискам для подготовки к отопительному сезону и текущей работе компании".
Более того, в ближайшее время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев должен будет находиться в длительной командировке для участия в слушаниях в рамках арбитражного производства в Стокгольме. Это могло вообще парализовать работу "Нафтогаза", подчеркнули на предприятии.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около 880 млн долларов по текущему курсу).