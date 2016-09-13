Samsung выпустит обновление для безопасной работы Galaxy Note 7

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics выпустит обновление программного обеспечения, которое сделает использование смартфона Galaxy Note 7 в Южной Корее безопасным. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

По данным СМИ, обновление обезопасит пользователей, которые по каким-то причинам пока не вернули свои устройства назад. Оно позволит заряжать аккумулятор устройства не больше 60%, благодаря чему удастся предотвратить перегрев.

Для пользователей из Южной Кореи обновление станет доступно 20 сентября. Когда пользователи других стран смогут загрузить обновление, пока не сообщается.

2 сентября Samsung приостановил продажи Galaxy Note 7, который должен был составить конкуренцию выходящему iPhone-7 нового поколения от компании Apple.

Как отмечается в материале газеты South Vhina Morning Post, потери от отзыва смартфонов, по оценкам экспертов, могут составить $900 млн.