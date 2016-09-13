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Apple выпустила iOS 10

Экономика и бизнес
13 сентября, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Новая версия ОС стала доступна в виде бесплатного обновления для пользователей телефонов iPhone и планшетов iPad
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© Carl Court/Getty Images

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 10. Как сообщается в пресс-релизе Apple, новая версия ОС стала доступна в виде бесплатного обновления для пользователей телефонов iPhone и планшетов iPad.

В частности, в разделе "Сообщения" были добавлены полноэкранные эффекты, которые помогут отметить какие-либо важные моменты во время переписки, а ссылки будут отображаться в виде полноценных миниатюр интернет-страниц. Кроме того появилась функция Tapback, позволяющая быстро отвечать на сообщения, ссылки или фотографии.

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Голосовая система Siri теперь работает с приложениями из магазина App Store, а также поддерживает отправку сообщений, телефонные звонки в программах VoIP, заказ поездок в транспортных приложениях, а также совершение персональных платежей в платежных программах. Помимо этого, Siri на мобильном телефоне стала сильнее интегрирована с автомобильной программой CarPlay.

В разделе "Фотографии" была улучшена функция распознавания лиц с технологий глубокого обучения, которая помогает автоматически группировать похожие лица, а в альбоме "Места" все фотографии, видео и Live Photos будут отображаться на карте.

Также в новой iOS появилось приложение "Дом", с помощью которой можно управлять домашними приборами с поддержкой HomeKit.

Из других нововведений - теперь экран может автоматически выходить из режима сна при поднятии iPhone, а также была расширена поддержка функции 3D Touch.

Презентация новых продуктов компании прошла 7 сентября в Сан-Франциско

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