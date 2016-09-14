Кабмин рассмотрит проект закона о выплате пенсионерам 5 тыс. рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России на сегодняшнем заседании рассмотрит проект закона о единовременной выплате пенсионерам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Недавно было решено вместо второй за год индексации пенсий в январе 2017 выплатить пенсионерам по 5 тысяч рублей. Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, эта сумма для большинства российских пенсионеров будет сопоставима с индексацией пенсий. Единовременную выплату получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. "Я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение", - отмечал председатель правительства. Он также обещал, что в начале 2017 года кабмин вернется к прежней системе, и по итогам 2016 года проиндексирует пенсии с учетом реального роста цен.

Глава кабмина на совещании в Чите 9 сентября поручал министерствам финансов и труда и социальной защиты снять все разногласия по проекту закона о единовременной выплате пенсионерам.

Экономические законы

Правительство также планирует рассмотреть в среду проект закона, который введет начисление пеней за несвоевременную оплату тепловой энергии (воды) для организаций, приобретающих ее для продажи конечным потребителям или другим теплоснабжающим (водоснабжающим) организациям.

Пени будут начисляться в том же размере, который предусмотрен для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Как сообщила правительственная пресс-служба, на повестке дня будут и изменения в Налоговый кодекс.

"Законопроектом предлагается дифференцировать размер государственной пошлины при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) в зависимости от лица, обращающегося в арбитражный суд с соответствующим заявлением", - уточнили в кабмине.

Новые правила для МИБ

Правительству предстоит одобрить проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение об образовании Международного инвестиционного банка (МИБ) и его устав. "Вносимые протоколом изменения предусматривают утверждение новой редакции соглашения об образовании МИБ и его устава для их приведения в соответствие с современной международной практикой", - объясняют в кабмине. Так, новая редакция учредительных документов МИБ предусматривает переход от применяемой сейчас системы голосования "одна страна - один голос" к пропорциональной системе в зависимости от доли в оплаченном капитале банка, что в первую очередь отвечает интересам России.

Международный инвестиционный банк - многосторонний институт развития, который должен содействовать социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов, говорится на официальном сайте МИБ. Основные направления деятельности банка - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Соглашение об образовании банка было подписано в 1970 году. Среди членов МИБ - Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Чехия.

Пожарная безопасность

На рассмотрение правительства вынесен проект изменений в действующее законодательство, касающихся пожарной безопасности.

"Законопроект направлен на устранение правовых пробелов в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие правовых институтов негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты и территориях или земельных участках, внедрение риск-ориентированных подходов в ходе контрольных мероприятий в области пожарной безопасности", - отмечает пресс-служба кабмина.

Распределение средств

Правительство намерено увеличить субвенции регионам на приобретение лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания, которые безвозмездно предоставляется отдельным категориям россиян. Планируется увеличить эти субвенции на 618 млн рублей до 32,7 млрд рублей.

На повышение доступности дополнительного образования кабмин намерен выделить в 2016 году регионам 925 млн рублей.