ННК Ливии возобновит экспорт из портов "нефтяного полумесяца"

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АБУ-ДАБИ, 14 сентября. /ТАСС/. Ливийская национальная нефтяная корпорация возобновит экспорт продукции из портов "нефтяного полумесяца", которые накануне перешли под контроль ливийских войск. Это следует из опубликованного в среду сообщения компании.
"Наши технические группы уже приступили к оценке действий, которые нужно предпринять, чтобы возобновить экспорт как можно скорее", - заявил глава компании Мустафа Санаалла.
Компания заявляет, что может увеличить производство до 600 тыс. баррелей в день в течение четырех недель и до 950 тыс. баррелей к концу года, при условии достаточного финансирования, доступа к портам и открытия трубопроводов на юго-западе страны.
"Увеличив добычу и экспорт нефти, мы можем сократить дефицит бюджета и платить за жизненноважные услуги", - говорится в сообщении компании.
Ранее специальный представитель ООН в Ливии Мартин Коблер призвал стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия в районе "нефтяного полумесяца" на севере страны.