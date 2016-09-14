СМИ: Росэксимбанк профинансирует сделку между Ираном и ОВК до конца года

СМИ: РФ передаст Казахстану пусковой комплекс для "Протонов" в 2020 годуКосмос 14 сентября, 1:49
Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита вниманияСпорт 14 сентября, 0:57
Похороны Эдуарда Назарова пройдут на Ваганьковском кладбищеКультура 14 сентября, 0:45
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД АваковаМеждународная панорама 14 сентября, 0:44
Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием демонтировать доску МаннергеймуОбщество 14 сентября, 0:36
Кабмин рассмотрит проект закона о выплате пенсионерам 5 тыс. рублейЭкономика и бизнес 14 сентября, 0:10
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"Международная панорама 14 сентября, 0:06
У Медведева в день рождения будет рабочий график: до выборов в Госдуму полнеделиПолитика 14 сентября, 0:01
"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сделка между Иранскими железными дорогами и российской "Объединенной вагоностроительной компанией" (ОВК) на поставку вагонов начнет получать финансирование до конца 2016 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Росэксимбанка Андрея Полякова.
"На первом этапе финансирование будет идти от нас - в размере около 1 млрд рублей. Мы даем фактически предэкспортное финансирование - на производство и поставку этих вагонов", - приводит газета цитату Полякова.
Глава Росэксимабанка не исключил, что ввиду "очень большого" запроса Иранских железных дорог, к проекту могут быть привлечены средства других банков, в частности ВТБ.
Ранее "Уралвагонзавод" (УВЗ) заключил с Ираном контракт на поставку грузовых вагонов. Глава УВЗ оценил потенциальный объем иранского рынка грузовых вагонов на уровне до 10 тыс. единиц. 9 сентября началась отгрузка первой партии вагонов для Ирана, которая, по словам гендиректора завода Олега Сиенко, составит 5 тыс. единиц.