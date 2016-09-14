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СМИ: Росэксимбанк профинансирует сделку между Ираном и ОВК до конца года

Экономика и бизнес
14 сентября, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Глава Росэксимабанка не исключил, что ввиду "очень большого" запроса Иранских железных дорог, к проекту могут быть привлечены средства других банков, в частности ВТБ
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сделка между Иранскими железными дорогами и российской "Объединенной вагоностроительной компанией" (ОВК) на поставку вагонов начнет получать финансирование до конца 2016 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Росэксимбанка Андрея Полякова.

"На первом этапе финансирование будет идти от нас - в размере около 1 млрд рублей. Мы даем фактически предэкспортное финансирование - на производство и поставку этих вагонов", - приводит газета цитату Полякова.

Глава Росэксимабанка не исключил, что ввиду "очень большого" запроса Иранских железных дорог, к проекту могут быть привлечены средства других банков, в частности ВТБ.

Ранее "Уралвагонзавод" (УВЗ) заключил с Ираном контракт на поставку грузовых вагонов. Глава УВЗ оценил потенциальный объем иранского рынка грузовых вагонов на уровне до 10 тыс. единиц. 9 сентября началась отгрузка первой партии вагонов для Ирана, которая, по словам гендиректора завода Олега Сиенко, составит 5 тыс. единиц.

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