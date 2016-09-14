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Президент Бразилии объявил о приватизации более 20 объектов инфраструктуры

Экономика и бизнес
14 сентября, 2:01 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Большинство объектов инфраструктуры, которые будут приватизированы в 2017-2018 гг., относятся к транспортной сфере
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил во вторник о начале реализации 25 проектов по приватизации объектов инфраструктуры. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в своей рабочей резиденции - Дворце Планалту - в столице страны, городе Бразилиа.

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"Мы будем и дальше отстаивать точку зрения о том, что государство не может заниматься абсолютно всем. Частная инициатива должна играть ведущую роль в развитии экономики и создании рабочих мест", - отметил Темер.

Большинство объектов инфраструктуры, которые будут приватизированы в 2017-2018 гг., относятся к транспортной сфере. В частности, речь идет об аэропортах городов Порту- Алегри, Салвадор, Флорианополис и Форталеза, а также некоторых участках железной дороги и межгородских автотрасс. Кроме того, предполагается передать в частную собственность три гидроэлектростанции и несколько компаний по очистке сточных вод.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый глава южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

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