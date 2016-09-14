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ООН: объемы добычи нефти в Ливии упали до рекордно низкого уровня

Экономика и бизнес
14 сентября, 2:43 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Экспорт ливийской нефти должен осуществляться исключительно под контролем правительства национального согласия и президентского совета, отметил спецпредставитель ООН по стране Мартин Коблер
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ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Объемы добычи нефти в Ливии упали до рекордно низкого уровня в 200 тысяч баррелей в сутки - в семь раз меньше показателя 2011 года, когда страна производила около 1,4 млн баррелей. Об этом сообщил во вторник на заседании Совета Безопасности специальный представитель ООН в стране Мартин Коблер.

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Он выразил тревогу по поводу захвата нефтяных терминалов на севере Ливии армейскими частями под командованием генерал-майора Халифа Хафтара, которые оттеснили формирования, подчиняющиеся сформированному при поддержке ООН правительству национального согласия.

"Я опасался, что это может произойти. Такое развитие событий еще сильнее помешает экспорту нефти, лишив Ливию единственного источника доходов, и усугубит раскол в стране", - сказал Коблер. По его словам, экспорт ливийской нефти должен осуществляться исключительно под контролем правительства национального согласия и президентского совета, которые являются единственными легитимными органами власти в стране.

Спецпредставитель ООН отметил, что Ливия - богатая ресурсами страна, но ее "экономика движется к коллапсу". "Производство нефти находится на рекордно низком уровне - около 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн после революции (2011 года)", - подчеркнул Коблер. По его словам, на выплату зарплат, социальных пособий и субсидии сейчас уходит практически весь бюджет, дефицит которого составляет 75%.

 

Захват "нефтяного полумесяца" Ливии

 

В понедельник телеканал "Аль-Джазира" сообщил о том, что отряды под командованием генерала Хафтара взяли под контроль все основные порты "нефтяного полумесяца" страны, расположенного вдоль средиземноморского побережья. Армейские подразделения вошли в нефтяной порт Зувейтина, не встретив сопротивления. Терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр они заняли ранее, всего за несколько дней до того, как их должен был покинуть первый танкер с нефтью за последние два года.

Выступая перед журналистами после встречи СБ ООН, Коблер подтвердил, что по-прежнему готов провести встречу с Хафтаром, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и попытаться убедить его поддержать идею создания единой армии страны. "Многие проблемы являются следствием вакуума в сфере безопасности в Ливии. Единая страна нуждается в единой армии, не в ливийской национальной армии и вооруженных группах, которые сражаются отдельно друг от друга. Должна быть общая стратегия, общее командование, которое подчиняется президентскому совету, выполняющему функции главнокомандующего", - подчеркнул эмиссар.

По его словам, генерал Хафтар "должен сыграть роль" в создании единой армии. "Я хотел бы сесть вместе с ним обсудить это", - заявил он. Спецпредставитель ООН предположил, что выполнение этой задачи поможет решить другие проблемы, которые испытывает Ливия, в том числе в сфере безопасности, экономики, а также урегулировать политические разногласия.

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