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Лагард выразила надежду на подписание Канадой и ЕС торгового соглашения

Экономика и бизнес
14 сентября, 2:20 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Переговоры о подписании документа начались в 2013 году, но до сих пор стороны его не ратифицировали
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ОТТАВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила надежду на подписание Комплексного экономического и торгового соглашения (CETA) между Европейским Союзом (ЕС) и Канадой. Об этом она заявила во вторник в Оттаве после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Учитывая то, что это соглашение может быть очень разумным и стать хорошей сделкой между двумя партнерами, я очень надеюсь на его подписание", - сказала она.

Переговоры о подписании документа начались в 2013 году, но до сих пор стороны его не ратифицировали. Церемония подписания соглашения пока запланирована на октябрь текущего года, но только при условии удачного голосования за нее в Европейском парламенте. Ряд европейских стран, в том числе Германия, до сих пор выступают против данного договора.

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