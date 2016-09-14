Лагард выразила надежду на подписание Канадой и ЕС торгового соглашения

ОТТАВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила надежду на подписание Комплексного экономического и торгового соглашения (CETA) между Европейским Союзом (ЕС) и Канадой. Об этом она заявила во вторник в Оттаве после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Учитывая то, что это соглашение может быть очень разумным и стать хорошей сделкой между двумя партнерами, я очень надеюсь на его подписание", - сказала она.

Переговоры о подписании документа начались в 2013 году, но до сих пор стороны его не ратифицировали. Церемония подписания соглашения пока запланирована на октябрь текущего года, но только при условии удачного голосования за нее в Европейском парламенте. Ряд европейских стран, в том числе Германия, до сих пор выступают против данного договора.