В штате Алабама выставили на продажу два ядерных реактора

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Недостроенная атомная электростанция Bellefonte с двумя реакторами выставлена на продажу в штате Алабама. Как сообщили ТАСС во вторник в корпорации Tennessee Valley Authority, являющейся владельцем объекта, его начальная стоимость составляет $36,4 млн.
"Это первая АЭС, которую мы продаем, мы раньше никогда такого не делали", - указал официальный представитель компании Скотт Фидлер. Он отметил, что общая площадь прилегающей к АЭС территории составляет примерно 6,4 кв км, на ней также есть несколько складских помещений и офисное здание. "АЭС не была достроена, один из реакторов завершен примерно на 50%, а второй - на 90%", - указал Фидлер. По его словам, в настоящее время станция, находящаяся недалеко от города Холливуд, непригодна для генерации энергии.
Представитель Tennessee Valley Authority сообщил, что в торгах могут принять участие и иностранные компании, в том числе и из России. "Это может сделать кто угодно, будь то американская или иностранная структура, если только она выполняет предусмотренные у нас правила", - пояснил он.
Фидлер отметил, что заинтересованные компании "должны представить свои планы экономического развития" АЭС и прилегающей территории. "Дело в том, что мы хотим, чтобы объект стимулировал развитие района, северной части Алабамы", - указал он. "Для нас здесь важнее всего привлечение инвестиций и создание рабочих мест, - заверил представитель Tennessee Valley Authority. - Это отличное место для создания торговой точки, промышленного предприятия или рекреационного комплекса".
По данным местных СМИ, строительство АЭС было начато еще в 1974 году, к настоящему времени на возведение объекта было потрачено уже порядка $5 млрд. Изначально планировалось создать четыре реактора общей мощностью более 2 тыс. МВт, однако впоследствии выяснилось, что в районе нет такой потребности в электроэнергии, которая бы сделала существование АЭС целесообразным. Представители Tennessee Valley Authority уверяют, что объект никогда не использовался для генерации энергии, на его территорию не завозили радиоактивных веществ.
Базирующаяся в штате Невада компания Phoenix Energy, по данным СМИ, уже проявила интерес к приобретению АЭС. Ее представители заявили, что могли бы использовать объект для генерации, не имеющей отношения к ядерной энергетике. В компании заявляли о готовности заплатить за недостроенную АЭС $38 млн, однако о каких-либо договоренностях пока не сообщалось.