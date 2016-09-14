Почтовый сберегательный банк Китая подтвердил запуск IPO в Гонконге на $8,1 млрд

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) подтвердил запуск первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, в ходе которого он намерен привлечь до $8,1 млрд. Об этом говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения, размещенном сегодня на Гонконгской фондовой бирже.
Всего банк выпускает более 12,1 млрд акций категории H ("Эйч") в ценовом диапазоне от 4,68 до 5,18 гонконгских долларов за единицу. Это означает, что объем привлеченных средств составит от $7,3 до $8,1 млрд. Как отмечают аналитики, нынешнее IPO обещает стать крупнейшем в мире в этом году.
По данным газеты The South China Morning Post, на 90% акций банка уже подписались институциональные инвесторы. С сегодняшнего дня начались приниматься заявки на остальные 10% для частных инвесторов.
Котировки акций PSBC на Гонконгской фондовой бирже начнут выставляться 28 сентября под торговым кодом "1658".
Почтовый сберегательный банк Китая имеет более 40 тысяч отделений по всей стране - больше, чем какое-либо другое финансово-кредитной учреждение. Банк предоставляет услуги более 500 млн клиентам преимущественно в сельской местности. Активы банка (по данным на конец марта) составляют 1,15 трлн долларов, что делает его шестым по величине в КНР.