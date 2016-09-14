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Минздрав Вьетнама вынес предупреждение Coca-Cola за неправильную маркировку продукции

Экономика и бизнес
14 сентября, 7:41 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
По данным ведомства, на этикетках фруктовых и энергетических напитков, а также минеральной негазированной воды была представлена неполная информация о составе продуктов
Материал из 1 страницы
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

ХАНОЙ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Министерство здравоохранения Вьетнама вынесло предупреждение местному подразделению американской компании Coca-Cola за нарушение требований к маркировке продукции. Об этом сегодня сообщила газета "Туой че".

"Шесть видов продукции Coca-Cola не отвечают действующим во Вьетнаме стандартам маркировки", - отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, этикетки напитков выполнены неправильными шрифтами, а информация о составе продуктов представлена неполно.

Уже не в первый раз вьетнамский Минздрав предъявляет претензии к Coca-Cola. В июле этого года ведомство остановило продажи в стране 13 видов продукции, производимой на заводах компании во Вьетнаме. Самой Coca-Cola запрет не коснулся, однако были прекращены продажи фруктовых и энергетических напитков, а также минеральной негазированной воды.

Запрет на их продажи был мотивирован несоответствием продукции заявленным характеристикам. Все эти напитки по классификации Минздрава Вьетнама считаются пищевыми добавками, поскольку их состав не соответствует стандартам, принятым для прохладительных напитков. В тоже время местное подразделение Coca-Cola, в соответствии с выданной компании лицензией, имеет право производить лишь прохладительные напитки.

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