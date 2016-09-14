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Медведев поручил проработать вопросы господдержки аграриев

Экономика и бизнес
14 сентября, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Глава правительства поручил проработать вопросы финансовой поддержки и снижения тарифов на перевозку овощей и фруктов из европейской части страны в Сибирь и Дальний Востока
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам встречи 2 сентября в Астраханской области с представителями фермерских хозяйств, сообщается на сайте кабмина. В частности, глава правительства поручил проработать вопросы финансовой поддержки и снижения тарифов на перевозку овощей и фруктов из европейской части страны в Сибирь и Дальний Востока.

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Так, Минсельхозу, Минфину, и Минэкономразвития поручено проработать с местными властями и отраслевыми союзами механизм "государственной поддержки овощеперерабатывающим предприятиям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим сбор молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах", а также предприятиям, разводящим рыб осетровых пород. Предложения должны быть представлены в правительство до 18 октября.

Эти же ведомства должны к 8 ноября рассмотреть целесообразность изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, выданным "на развитие товарного рыбоводства".

ФАС, Минсельхозу, Минтрансу и Минэкономразвития совместно с РЖД поручено до 29 октября "проработать вопрос о снижении тарифов на железнодорожные перевозки плодоовощной продукции из регионов европейской части России в регионы Сибири и Дальнего Востока".

Отдельное поручение дано по Астраханской области. До 18 октября Минсельхоз и Минприроды совместно с областным правительством должны "проработать вопрос снижения тарифов на воду для орошения земель сельскохозяйственного назначения".

Выступая на встрече, Медведев отметил важность решения транспортных и логистических проблем. Он напомнил об увеличении поддержки АПК. "Только в этом году из федерального бюджета выделяется на сельское хозяйство 214 млрд рублей", - подчеркнул премьер, заверив, что и в следующем году не планируется снижать объемы поддержки. "Село остается защищенной позицией, даже несмотря на то, что по целому ряду государственных программ объемы инвестиций снижаются", - сказал Медведев.

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