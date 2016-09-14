Минтранс РФ планирует направить еще одну инспекцию в Египет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября /ТАСС/. Минтранс России планирует направить еще одну инспекцию в Египет, сообщил глава министерства Максим Соколов.
"Поедем в ближайшее время с еще одной инспекцией, так что работаем над этим вместе с коллегами из Египта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с Египтом.
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Оно было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.
Ранее министр транспорта РФ сообщал, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира, однако перед тем, как его признают его безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение. В интервью ТАСС Соколов отмечал также, что визит российских авиаспециалистов в АРЕ в начале сентября для проверки аэропортов не будет заключительным. Ожидается еще визит делегации высокого уровня.