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Таможня не пустила в РФ более 28 тыс. упаковок контрафактных турецких лакомств

Экономика и бизнес
14 сентября, 9:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Товарный знак принадлежит известному европейскому производителю продуктов питания из Финляндии Oy Karl Fazer Ab
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Ростовские таможенники задержали более 28 тысяч упаковок контрафактных кондитерских изделий из Турции, сообщил  ТАСС руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"На таможенный пост Речной порт Ростов-на-Дону подана декларация на товары "кондитерское изделие в виде резинки и желе из желеобразующих агентов, сахара, ароматизированные, не содержащие какао, фигурные, мармелад", прибывшие из Турции в морском контейнере. Ростовские таможенники обратили внимание на товарный знак Tutti Frutti, нанесенный на часть товара, и усомнились в его законном использовании. Всего партия составляла 28,8 тыс. упаковок", - сказал Фарукшин.

Товарный знак принадлежит известному европейскому производителю продуктов питания из Финляндии Oy Karl Fazer Ab. Компании был направлен запрос о достоверности представленных сведений. "Представитель правообладателя товарного знака в своем ответе-заявлении в таможню сообщил, что никогда не давал полномочия данному московскому импортеру производить или ввозить указанные товары в Россию", - добавил собеседник агентства.

В отношении компании, которая пыталась ввезти товары возбуждено административное дело. Ей грозит штраф с конфискацией товара.

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