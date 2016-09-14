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ВТБ утвердил программу облигаций на 5 трлн рублей

Экономика и бизнес
14 сентября, 9:56 UTC+3
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - до тридцатого дня включительно с даты начала размещения выпуска
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил программу биржевых облигаций объемом 5 трлн рублей. Это следует из материалов кредитной организации.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - до тридцатого дня включительно с даты начала размещения выпуска, отмечается в сообщении. 

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