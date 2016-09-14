Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры "Аэроэкспресса" для покупки билета будут указывать данные паспорта

Экономика и бизнес
14 сентября, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Такие требования предусмотрены приказом Министерства транспорта РФ
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажирам "Аэроэкспресса" для покупки билета через официальный сайт или мобильное приложение компании с 15 сентября необходимо будет указать паспортные данные, в частности, ФИО, и ввести номер документа, удостоверяющего личность. Об этом ТАСС сообщил представитель "Аэроэкспресса".

Такие требования предусмотрены приказом Министерства транспорта РФ "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" и нацелены на повышение безопасности пассажиров, пояснили в компании.

При покупке билета в кассах компании или через билетопечатающий автомат, ввод персональных данных не требуются.

Смотрите также
Алексей Сорокин
"Аэроэкспресс" не планирует повышать цены на билеты

Обработка персональных данных в информационных системах будет выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных, заверили в "Аэроэкспрессе".

В качестве документов, подтверждающих личность, для граждан РФ, помимо общегражданского паспорта, могут использоваться номер военного билета или паспорт моряка, дипломатический паспорт, для детей - свидетельство о рождении, для иностранных граждан - ID или загранпаспорт.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек - на 22% меньше, чем годом ранее.

ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама