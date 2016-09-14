Пассажиры "Аэроэкспресса" для покупки билета будут указывать данные паспорта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажирам "Аэроэкспресса" для покупки билета через официальный сайт или мобильное приложение компании с 15 сентября необходимо будет указать паспортные данные, в частности, ФИО, и ввести номер документа, удостоверяющего личность. Об этом ТАСС сообщил представитель "Аэроэкспресса".

Такие требования предусмотрены приказом Министерства транспорта РФ "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" и нацелены на повышение безопасности пассажиров, пояснили в компании.

При покупке билета в кассах компании или через билетопечатающий автомат, ввод персональных данных не требуются.

Обработка персональных данных в информационных системах будет выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных, заверили в "Аэроэкспрессе".

В качестве документов, подтверждающих личность, для граждан РФ, помимо общегражданского паспорта, могут использоваться номер военного билета или паспорт моряка, дипломатический паспорт, для детей - свидетельство о рождении, для иностранных граждан - ID или загранпаспорт.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек - на 22% меньше, чем годом ранее.

ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).