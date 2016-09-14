Курс доллара на Московской бирже снизился на 20 копеек

Федеральная трасса соединит тюменские спортобъекты с Московским трактом к 2021 годуНовости Урала 14 сентября, 11:47
УрФУ и технопарк "Университетский" планируют разрабатывать 3D-технологииНовости Урала 14 сентября, 11:45
Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступкеОбщество 14 сентября, 11:41
СК просит арестовать помощника прокурора из Чечни после стрельбы из кортежа в МосквеПроисшествия 14 сентября, 11:30
Мартин Сайдик: достичь прогресса в минских переговорах до конца года реальноМеждународная панорама 14 сентября, 11:30
Стразы для Алины: кто придумывает и шьет костюмы для звезд художественной гимнастикиВ стране 14 сентября, 11:29
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали 0,05% избирателейПолитика 14 сентября, 11:27
Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling StonesСпорт 14 сентября, 11:22
КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 373 тыс. TEUТранспорт 14 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 65,1 руб.