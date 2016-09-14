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Курс доллара на Московской бирже снизился на 20 копеек

Экономика и бизнес
14 сентября, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Доллар стоит 65,1 руб
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов  снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 65,1 руб.

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