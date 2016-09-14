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Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" за лето увеличились почти на треть

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Положительную динамику в РЖД связывают, в частности, с увеличением предложенных мест и объемов движения поездов
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан" в июне-августе 2016 г. перевезли 1,4 млн человек, что на 32% больше, чем прошлым летом, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Всего в 2016 г. (в январе - августе) услугами высокоскоростных поездов "Сапсан" воспользовались 3,1 млн пассажиров - это на 33% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

"Положительная динамика связана с увеличением предложенных мест (за счет сдвоенных составов) и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, время в пути, комфорт)", - отмечается в сообщении РЖД.

В августе 2016 г. графиком движения было предусмотрено курсирование 13 пар скоростных поездов "Сапсан" по рабочим дням и 15 - по выходным, из них три пары поездов сдвоенными составами (20 вагонов).

В настоящее время на маршруте между Москвой и Санкт- Петербургом ходят 11 пар "Сапсанов". Ранее "Сапсаны" также курсировали на маршруте Москва - Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 г. на этом направлении их сменили поезда "Стриж", произведенные испанской компанией Talgo.

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