Посол Ирана: Тегеран рассчитывает на дальнейший рост товарооборота с РФ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Иран рассчитывает на дальнейший рост показателей товарооборота с Россией. Об этом говорится в обращении посла Ирана в РФ Мехди Санаи, зачитанном его заместителем Горбаном Сейфи на российско-иранской бизнес-конференции по маркетингу и коммерческим возможностям в России.
"С удовлетворением заявляю, что, согласно заявлениям со стороны российских должностных лиц, в первом полугодии текущего христианского года объем товарооборота между двумя странами вырос на 67%. Это вселяет надежду, что в связи с принятыми соглашениями этот процесс продолжится и в будущем", - говорится в обращении дипломата.
В нем также подчеркивается, что отношения между Тегераном и Москвой всегда находились на должном уровне.
"По причине неполного соблюдения и непринятия Россией санкций против нашей страны двусторонние связи всегда характеризовались должным и значительным уровнем", - отмечается в обращении.