Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол Ирана: Тегеран рассчитывает на дальнейший рост товарооборота с РФ

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
В первом полугодии текущего христианского года объем товарооборота между двумя странами вырос на 67%, отметил Мехди Санаи
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Иран рассчитывает на дальнейший рост показателей товарооборота с Россией. Об этом говорится в обращении посла Ирана в РФ Мехди Санаи, зачитанном его заместителем Горбаном Сейфи на российско-иранской бизнес-конференции по маркетингу и коммерческим возможностям в России.

Смотрите также
Иран планирует поставлять в Россию по 500 тыс. тонн фруктов и цветов в год

"С удовлетворением заявляю, что, согласно заявлениям со стороны российских должностных лиц, в первом полугодии текущего христианского года объем товарооборота между двумя странами вырос на 67%. Это вселяет надежду, что в связи с принятыми соглашениями этот процесс продолжится и в будущем", - говорится в обращении дипломата.

В нем также подчеркивается, что отношения между Тегераном и Москвой всегда находились на должном уровне.

"По причине неполного соблюдения и непринятия Россией санкций против нашей страны двусторонние связи всегда характеризовались должным и значительным уровнем", - отмечается в обращении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама