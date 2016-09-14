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ФАС может предложить законодательно ограничить размер штрафов ритейлеров для поставщиков

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:16 дата обновления: 14 сентября, 11:36 UTC+3
Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев отметил, что "компании с серьезной рыночной силой могут навязать любые штрафы, даже самоуничтожительные"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не исключает, что размеры штрафов, которые поставщики выплачивают ритейлерам за нарушение условий поставки, придется законодательно регулировать, если они будут "самоуничтожительными". Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, выступая на конференции "Ритейл в России".

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"Нам бы не хотелось регулировать размеры штрафов между двумя хозяйствующими субъектами на уровне законодательства, но с учетом того, что компании с серьезной рыночной силой могут навязать любые штрафы, даже самоуничтожительные, то тогда государству, видимо, придется вмешаться", - сказал Нижегородцев.

По его словам, некоторые ритейлеры в условиях нового законодательства в сфере торговли, которое урезало размер бонусов от поставщиков, начали компенсировать свои потери увеличением штрафов.

"Люди хотят наверстать другими способами. Один из таких лежащих на поверхности способов - это увеличение в 10 раз штрафов за мелкие нарушения. Это приняло такой характер, что даже депутаты на совещании с президентом говорили (об этом)", - отметил Нижегородцев.

ФАС исходит из того, что эта проблема должна быть урегулирована на уровне судов, потому что штрафы должны быть соразмерными, однако возможно и законодательное вмешательство, резюмировал он.

Поправки к закону "О торговле", ограничивающие совокупный объем выплат ритейлерам, вступили в силу 15 июля. Сумма выплат не должна превышать 5% стоимости поставки (прежде только ретробонус мог быть 10%, другие выплаты не регламентировались). В этот процент входит премия за объем закупки, оплата логистики, рекламы и маркетинга.

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