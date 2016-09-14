Правительство Украины рассмотрит проект госбюджета 15 сентября

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство 15 сентября рассмотрит проект государственного бюджета на 2017 год и передаст его в Верховную раду. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании кабинета министров.
"В четверг во второй половине дня состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен проект госбюжета на 2017 год. Минфин завершает работу, можем выходить на рассмотрение бюджета, чтобы передать его на утверждение в парламент", - сказал он.
По словам Гройсмана, Совет национальной безопасности и обороны во вторник обсудил и дал рекомендации относительно проекта бюджета. "Мы предлагаем в госбюджете-2017 реальный рост зарплат, который соотносится с состоянием экономики", - сказал он. В частности, премьер пообещал увеличение зарплат в образовании и в здравоохранении от 20 до 30%.
СНБО одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о выделении 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и безопасность - 129 млрд гривен (около $6 млрд).
Ранее Гройсман обещал передать проект госбюджета в Верховную раду до 15 сентября, как и предусмотрено украинскими законами. Местные эксперты задержку с работой над документом связывают с рассмотрением сегодня Международным валютным фондом вопроса о предоставлении Киеву очередного займа.