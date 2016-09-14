Правительство Украины рассмотрит проект госбюджета 15 сентября

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство 15 сентября рассмотрит проект государственного бюджета на 2017 год и передаст его в Верховную раду. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании кабинета министров.

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"В четверг во второй половине дня состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен проект госбюжета на 2017 год. Минфин завершает работу, можем выходить на рассмотрение бюджета, чтобы передать его на утверждение в парламент", - сказал он.

По словам Гройсмана, Совет национальной безопасности и обороны во вторник обсудил и дал рекомендации относительно проекта бюджета. "Мы предлагаем в госбюджете-2017 реальный рост зарплат, который соотносится с состоянием экономики", - сказал он. В частности, премьер пообещал увеличение зарплат в образовании и в здравоохранении от 20 до 30%.

СНБО одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о выделении 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и безопасность - 129 млрд гривен (около $6 млрд).

Ранее Гройсман обещал передать проект госбюджета в Верховную раду до 15 сентября, как и предусмотрено украинскими законами. Местные эксперты задержку с работой над документом связывают с рассмотрением сегодня Международным валютным фондом вопроса о предоставлении Киеву очередного займа.