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Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:34 UTC+3
Правительство России 14 сентября одобрит проект закона о выплатах по 5 тысяч рублей всем пенсионерам в рамках индексации пенсий за вторую половину текущего года
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© Александр Рюмин/ТАСС

ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит на единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в качестве индексации за вторую половину текущего года более 221 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

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"Деньги будут представлены в январе, причем эти деньги, как и пенсии, не будут облагаться никакими налогами", - сказал председатель правительства. Он подчеркнул, что "перечисление денег и их доставка должны быть осуществлены в срок, в январе 2017 года".

"Все необходимые средства для этого Минфином предусмотрены - более 221 млрд рублей", - сообщил глава кабмина.

Медведев указал, что пенсионеры рассчитывают на предстоящую выплату, планируют свои расходы, особенно те, у кого нет дополнительного заработка. "Наша задача, конечно, довести их (выделенные 221 млрд рублей) до пенсионеров через систему Пенсионного фонда в полном объеме и в положенные сроки", - указал председатель правительства.

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Правительство России 14 сентября одобрит проект закона о выплатах. Как сообщил глава кабинета министров, этот закон предстоит принять Госдуме нового созыва.

"Документ готов, сегодня мы должны его принять; после этого он будет внесен в Государственную думу уже нового созыва", - сказал премьер-министр.

По его словам, "в законопроекте четко определено, кому положена компенсационная выплата в размере 5 тысяч рублей, когда она должна быть начислена, когда она должна быть получена". "Это все пенсионеры, которые получают пенсии через Пенсионный фонд, вне зависимости от того, работают они или нет; всего свыше 44 млн человек, по сути треть населения нашей страны", - уточнил Медведев.

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