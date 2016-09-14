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Медведев в четверг примет участие в заседании президиума Госсовета

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:57 UTC+3 ГОРКИ 14, сентября. /ТАСС
Заседания президиума Госсовета проводит президент РФ. Как правило, каждое заседание посвящено одной крупной теме
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ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в четверг примет участие в заседании президиума Госсовета.

Открывая заседание правительства, глава кабмина объяснил, что оно проводится не традиционно в четверг, а в среду. "Изменился график. У меня завтра другое мероприятие - заседание президиума Госсовета", - пояснил он.

Заседания президиума Госсовета проводит президент РФ. Как правило, каждое заседание посвящено одной крупной теме.

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября глава государства Владимир Путин сообщил, что одним из важных направлений деятельности является развитие транспортной инфраструктуры и формирование новых транспортных коридоров. Тогда же он сообщил, что вскоре эти вопросы будут рассмотрены на заседании президиума Госсовета.

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