Топилин: пенсии работающим пенсионерам индексированы не будут

ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Пенсии работающим пенсионерам не будут индексироваться на уровень инфляции, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством. Об этом заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Мы в принципе этот вопрос даже не обсуждали, поскольку это норма действующего закона", - сказал Топилин.

Как отметил Топилин, работающие пенсионеры, в соответствие с действующим законодательством, получат индексацию тогда, когда выйдут на пенсию. "Причем получат ее не (только) за последний год, а за весь период, когда они (будучи пенсионерами) работали с 2016 года. В законе записано, что они получат такую компенсацию, когда выйдут на пенсию и не будут работать", - сказал министр.

Он отметил, что если пенсионер работал три года, то индексация будет рассчитана в совокупности нарастающим итогам. "То есть, допустим, 15 или 16%, и когда он (работающий пенсионер) выйдет на пенсию, он получит плюс эти 15-16% компенсации", - сказал Топилин.

Правительство РФ планирует проиндексировать пенсии россиянам в феврале 2017 года на размер фактической инфляции в 2016 году, предположительно индексация составит 5,8% - 5,9%.

"Размер индексации пока не понятен, потому что это фактический уровень инфляции за 2016 год, пока мы его еще не знаем", - сказал глава ведомства. Он сослался на последний прогноз Министерства экономического развития, по которому фактическая инфляция по итогам 2016 года должна составить %5,8 - 5,9%. "Поэтому мы пока в бюджете пенсионного фонда закладываем эту цифру", - сообщил Топилин.

"Может быть, что-то изменится, будем надеяться, что инфляция не будет увеличиваться, поэтому исходим из этой цифры", - уточнил глава ведомства. Он повторил, что февральская индексация будет произведена на размер фактической инфляции, конкретной размер которой будет известен 15 - 16 января 2017 года.

Правительство России одобрило законопроект о единовременной выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей в январе 2017 года.

"Мы все разногласия, уточнения сняли, законопроект был сегодня рассмотрен на заседании правительства, одобрен и будет внесен в Государственную думу", - сказал глава ведомства.

Топилин напомнил: "Законопроектом предусматривается, что все пенсионеры, которые получают пенсии по линии пенсионного фонда, - 44 с небольшим млн человек - получат 5 тысяч рублей единовременную выплату, получат все - и работающие, и неработающие пенсионеры".

Министр подтвердил, что выплата будет произведена в январе 2017 года. "Соответствующие поручения даны "Почте России", чтобы составить с пенсионным фондом график доставки, это будет осуществляться в ближайшее время", - сообщил глава ведомства. Он добавил, что Министерству труда и социальной защиты после принятия закона предстоит принять порядок доставки единовременной выплаты. "Здесь никаких нюансов не будет, все будет в техническом, штатном режиме", - пообещал Топилин. По его словам, график доставки единовременной выплаты будет "где-то совмещен с январскими выплатами, где-то будет отдельно доставляться". "Но задача поставлена перед нами (Министерством труда и социальной защиты) и "Почтой России", чтобы все это было доставлено в январе", - отметил он.

Топилин надеется, что Госдума нового созыва буквально в первые дни работы примет закон о единовременной выплате пенсионерам. Министр отметил, что единовременная выплата предусмотрена в бюджете пенсионного фонда и федерального бюджета 2017 года, это 221,7 млрд рублей.