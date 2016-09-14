McDonald's сокращает 845 сотрудников в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. McDonald's до 31 октября сократит 845 сотрудников в Екатеринбурге из-за ликвидации ресторанов в городе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.
"К нам поступила заявка от McDonald's о сокращении 845 сотрудников из-за ликвидации предприятий", - сказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что данные о сокращении сотрудников McDonald's поступают на протяжении длительного времени. "Они поступают до сих пор. Поэтому цифра сотрудников, попавших под сокращение, незначительно может увеличиться", - сказали в пресс-службе.
Рестораны в Екатеринбурге, где работают сотрудники, должны закрыться до 31 октября. В пресс-службе российского представительства McDonald's ТАСС получить оперативный комментарий о причинах закрытия сети ресторанов в Екатеринбурге не удалось. Ранее сообщалось, что компания планирует закрыть в Екатеринбурге семь ресторанов из 13, в Челябинске - закрыть четыре ресторана из пяти.