Роскомнадзор проверит еще 600 компаний на исполнение закона о персональных данных

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор до конца 2016 года проверит еще около 600 компаний на исполнение закона о хранении персональных данных. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Операторов, которые обрабатывают персональные данные в РФ, более 2,5 млн. На данном этапе нас уведомили более 70 тыс. компаний том, что они соблюдают закон", - сказал он. "Мы на сегодняшний день проверили более тысячи организаций на предмет соответствия этому закону, нашли всего четыре нарушения", - добавил Жаров.
"До конца года намерены проверить еще порядка 600 компаний. Если говорить про крупнейшие международные компании, как Fecebook и Twitter, они не входят в планы проверки на 2016 год. Но мы с ними находимся диалоге", - заявил глава Роскомнадзора.
"По неофициальной информации могу точно сказать, что компании Apple, Googlе проводят работу по локализации персональных данных пользователей на территории РФ, но и тот темп, в котором наш диалог развивается, нас удовлетворяет, рано или поздно мы их, безусловно, проверим и, когда соберемся это делать, вам обязательно сообщим", - заключил Жаров.