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Роскомнадзор проверит еще 600 компаний на исполнение закона о персональных данных

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Apple, Googlе проводят работу по локализации персональных данных пользователей на территории РФ, отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор до конца 2016 года проверит еще около 600 компаний на исполнение закона о хранении персональных данных. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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"Операторов, которые обрабатывают персональные данные в РФ, более 2,5 млн. На данном этапе нас уведомили более 70 тыс. компаний том, что они соблюдают закон", - сказал он. "Мы на сегодняшний день проверили более тысячи организаций на предмет соответствия этому закону, нашли всего четыре нарушения", - добавил Жаров.

"До конца года намерены проверить еще порядка 600 компаний. Если говорить про крупнейшие международные компании, как Fecebook и Twitter, они не входят в планы проверки на 2016 год. Но мы с ними находимся диалоге", - заявил глава Роскомнадзора.

"По неофициальной информации могу точно сказать, что компании Apple, Googlе проводят работу по локализации персональных данных пользователей на территории РФ, но и тот темп, в котором наш диалог развивается, нас удовлетворяет, рано или поздно мы их, безусловно, проверим и, когда соберемся это делать, вам обязательно сообщим", - заключил Жаров.

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