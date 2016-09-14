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McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их другому оператору

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:54 UTC+3
Компания отмечает, что рестораны продолжают работать в обычном режиме, а всем сотрудникам в этих регионах будет предложена работа в тех же ресторанах и на тех же должностях
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их по договору концессии другому оператору, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Между ЗАО "Москва-Макдоналдс" и ООО "Региональная сеть предприятий питания" (или ООО "СПП") подписан договор коммерческой концессии, в соответствии с которым СПП получит право на развитие бизнеса под брендом McDonald's в следующих субъектах РФ: Свердловская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО), Республики Татарстан и Коми, Кировская область, Республика Марий-Эл, Чувашия, Удмуртия", - уточнили в компании.

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McDonald's отмечает, что рестораны продолжают работать в обычном режиме, а всем сотрудникам в этих регионах будет предложена работа в тех же ресторанах и на тех же должностях.

ООО "Региональная сеть предприятий питания" готова трудоустроить всех сотрудников McDonald's, попавших под сокращение в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. "Региональная сеть предприятий питания" готова взять на работу всех сотрудников McDonald's, попавших под сокращение в Екатеринбурге, если они захотят работать в этой сети", - сказали в пресс-службе.

Ранее в департаменте сообщили, что McDonald's до 31 октября сократит 845 сотрудников в Екатеринбурге из-за ликвидации ресторанов в городе. В департаменте отметили, что информация о сокращении сотрудников McDonald's поступает на протяжении длительного времени и до сих пор.

Аналогичная ситуация сложилась и в Челябинске, где McDonald's уведомил региональный департамент о том, что 291 сотрудник компании "предполагается к увольнению" в октябре 2016 года. При этом среднесписочная численность работников McDonald's в Челябинской области и составляет 291 человек.

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