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"Каширский двор" расширит сеть до трех объектов

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Под брендом "Каширский двор" на юге Москвы работают два строительных объекта
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оператор строительных торговых центров "Каширский двор" намерен расширить свою сеть в Москве до трех объектов. Строительство третьего центра площадью 39 тысяч кв. метров планируется завершить к 2018 году, первоначальные инвестиции составили 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Каширский двор" Борис Пригожин.

"К 2018 году мы планируем завершить создание третьего торгового строительного комплекса площадью 39 тысяч кв. метров. Наша компания уже вложила 500 млн рублей, взятых в кредит у Сбербанка на 10 лет", - сказал он.

По словам Пригожина, третий торговый комплекс будет также базироваться на юге Москвы - на пересечении МКАД и Варшавского шоссе. При этом первая часть работ, связанная с подготовкой инженерной инфраструктуры, уже завершена.

"Отмечу, что третий объект будет выступать как самостоятельный комплекс. "Каширский двор" будет являться якорным арендатором, а остальных арендаторов планируем привлекать из смежных сфер", - отметил он.

Под брендом "Каширский двор" на юге Москвы работают два строительных объекта. Их совокупная площадь составляет более 85,6 тысяч кв. метров.

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