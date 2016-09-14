Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Германская Bayer приобрела американского производителя семян Monsanto за $66 млдр

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, сентября. /ТАСС
Сделка, закрытие которой ожидается до конца 2017 года, приведет к созданию глобального лидера в области сельского хозяйства
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Германский концерн Bayer объявил о приобретении американского производителя семян и гербицидов Monsanto за $66 млрд. Как следует из сообщения на сайте Bayer, концерн предложил акционерам Monsanto $128 за акцию.

"Bayer и Monsanto объявили сегодня, что они подписали окончательное соглашение о слиянии, по которому Bayer приобретет Monsanto по цене $128 за акцию с оплатой наличными средствами", - говорится в совместном заявлении компаний.

Сделка, закрытие которой ожидается до конца 2017 года, приведет к созданию "глобального лидера в области сельского хозяйства".

Смотрите также

Bayer намерен купить американскую Monsanto за $62 млрд
Американская Monsanto отказалась от предложения по ее приобретению германской Bayer

Отмечается, что эта цена на 21% больше стоимости акций американской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент закрытия предыдущей сессии и на 44% дороже, чем по состоянию на 9 мая 2016 года, когда было сделано предложение о покупке. Соглашение стало результатом переговоров, продолжавшихся четыре месяца.

Как сообщает агентство Bloomberg, германский концерн также согласился выплатить отступные в размере $2 млрд, если антимонопольные органы заблокируют сделку.

Monsanto основана в 1901 году как химическая компания, в настоящее время производит генетически модифицированные семена кукурузы, сои и хлопка, а также гербициды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
В Кремле опровергли возможную отставку Колокольцева в связи с делом Захарченко
7
WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм
Темы дня
Реклама