Германская Bayer приобрела американского производителя семян Monsanto за $66 млдр

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Германский концерн Bayer объявил о приобретении американского производителя семян и гербицидов Monsanto за $66 млрд. Как следует из сообщения на сайте Bayer, концерн предложил акционерам Monsanto $128 за акцию.

"Bayer и Monsanto объявили сегодня, что они подписали окончательное соглашение о слиянии, по которому Bayer приобретет Monsanto по цене $128 за акцию с оплатой наличными средствами", - говорится в совместном заявлении компаний.

Сделка, закрытие которой ожидается до конца 2017 года, приведет к созданию "глобального лидера в области сельского хозяйства".

Отмечается, что эта цена на 21% больше стоимости акций американской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент закрытия предыдущей сессии и на 44% дороже, чем по состоянию на 9 мая 2016 года, когда было сделано предложение о покупке. Соглашение стало результатом переговоров, продолжавшихся четыре месяца.

Как сообщает агентство Bloomberg, германский концерн также согласился выплатить отступные в размере $2 млрд, если антимонопольные органы заблокируют сделку.

Monsanto основана в 1901 году как химическая компания, в настоящее время производит генетически модифицированные семена кукурузы, сои и хлопка, а также гербициды.