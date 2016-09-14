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ФАС поддерживает доставку лекарств с онлайн-витрин стационарных аптек

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Это касается именно существующих стационарных аптек, которые имеют лицензии и решили создать онлайн-витрину и предлагать услугу доставки
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает доставку лекарств с онлайн-витрин стационарных аптек. Об этом журналистам рассказал глава управления контроля торговли и социальной сферы ФАС Тимофей Нижегородцев.

"Что касается доставки лекарств из аптеки, которая сделала сайт и предлагает в электронной форме ознакомиться с ассортиментом, в случае если они хотят доставить из аптеки это лекарство, особенно если малоподвижным гражданам или болеющим, конечно, это поддерживаем", - сказал он.

Это касается именно существующих стационарных аптек, которые имеют лицензии и решили создать онлайн-витрину и предлагать услугу доставки.

"Мы совместно с Минздравом разработали соответствующий законопроект, сейчас он направлен в правительство и правительство примет решение", - пояснил Нижегородцев.

Легализация дистанционной продажи повысит доступность препаратов, увеличит конкуренцию между аптеками и, возможно, снизит цены на лекарства, уверен он.

При этом ФАС категорически против разрешения создания интернет-аптек, которые не имеют стационарных точек продаж, указал глава управления. "Мы против виртуальных ресурсов, предлагающих виртуальные лекарства, которые при доставке вполне могут оказаться фальсифицированными или контрафактными", - подчеркнул он.

В случае же со стационарными аптечными учреждениями, известен их адрес, они ведут входной контроль за лекарствами, выполняют лицензионные требования и несут полную ответственность.

Нижегородцев отметил, что соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят в кратчайшие сроки после одобрения правительством. "По- моему, там нет возражений никого из согласующих органов", - резюмировал он.

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