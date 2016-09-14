ФАС поддерживает доставку лекарств с онлайн-витрин стационарных аптек

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает доставку лекарств с онлайн-витрин стационарных аптек. Об этом журналистам рассказал глава управления контроля торговли и социальной сферы ФАС Тимофей Нижегородцев.
"Что касается доставки лекарств из аптеки, которая сделала сайт и предлагает в электронной форме ознакомиться с ассортиментом, в случае если они хотят доставить из аптеки это лекарство, особенно если малоподвижным гражданам или болеющим, конечно, это поддерживаем", - сказал он.
Это касается именно существующих стационарных аптек, которые имеют лицензии и решили создать онлайн-витрину и предлагать услугу доставки.
"Мы совместно с Минздравом разработали соответствующий законопроект, сейчас он направлен в правительство и правительство примет решение", - пояснил Нижегородцев.
Легализация дистанционной продажи повысит доступность препаратов, увеличит конкуренцию между аптеками и, возможно, снизит цены на лекарства, уверен он.
При этом ФАС категорически против разрешения создания интернет-аптек, которые не имеют стационарных точек продаж, указал глава управления. "Мы против виртуальных ресурсов, предлагающих виртуальные лекарства, которые при доставке вполне могут оказаться фальсифицированными или контрафактными", - подчеркнул он.
В случае же со стационарными аптечными учреждениями, известен их адрес, они ведут входной контроль за лекарствами, выполняют лицензионные требования и несут полную ответственность.
Нижегородцев отметил, что соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят в кратчайшие сроки после одобрения правительством. "По- моему, там нет возражений никого из согласующих органов", - резюмировал он.