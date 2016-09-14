"Новатэк" и Eni будут осуществлять разведку и добычу углеводородов на шельфе Черногории

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дочерние компании "Новатэка" и Eni подписали с правительством Черногории концессионное соглашение о разведке и добыче углеводородов на четырех шельфовых блоках в этой стране. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

"Доля участия в концессии каждой из компаний составляет 50%, оператором проекта является Eni", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о блоках 4118-4, 4118-5, 4118-9 и 4118-10 общей площадью около 1,2 тыс. кв км, которые расположены в территориальных водах Черногории.

В 2014 году "Новатэк" совместно с Eni подали тендерное предложение на четыре шельфовых блока. В 2015 году правительство Черногории выбрало консорциум в качестве главного претендента и передало предложение о заключении концессионного соглашения на рассмотрение в парламент.

В июне 2016 года парламент Черногории принял решение о заключении концессионного соглашения с "Новатэком" и Eni.