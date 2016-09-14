Власти Петербурга: "Трансаэро" выплатила все долги по зарплате

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Трансаэро", которая еще месяц назад была крупнейшим должником по заработной плате в Санкт-Петербурге, рассчиталась со своими сотрудниками. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.
"Компания полностью рассчиталась с сотрудниками", - сказал Чернейко, отвечая на вопрос про отсутствие авиакомпании "Трансаэро" в списке должников, сформированном Петростатом и Государственной инспекцией труда Петербурга по состоянию на 1 сентября текущего года. Он не уточнил, за счет каких средств были произведены выплаты.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на официальные статистические данные, на 1 августа у авиакомпании "Трансаэро" была задолженность в 112,35 млн перед 227 сотрудниками - это был самый крупный размер долга по зарплате в городе. Компания зарегистрирована в Петербурге, хотя основное количество сотрудников работали и проживали в других регионах. Сейчас "Трансаэро" проходит процедуру банкротства.
Авиакомпания "Трансаэро", занимавшая второе место на рынке авиаперевозок РФ, с ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать финансовые трудности. Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою деятельность и погашать долговые обязательства. В октябре 2015 года правительство РФ приняло решение о банкротстве перевозчика, а Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро".