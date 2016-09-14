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"АвтоВАЗ" планирует разработать автопилот для автомобильных пробок

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:32 UTC+3 ТОЛЬЯТТИ ТОЛЬЯТТИ, 14 сентября./ТАСС
В качестве основы для данного проекта может использоваться облегченная версия системы "автомобильного зрения" Vision ADAS
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© Марина Лысцева/ТАСС

ТОЛЬЯТТИ, 14 сентября./ТАСС/. "АвтоВАЗ" планирует разработать отечественную систему автопилотирования для автомобилей LADA, которая могла бы помочь в решении проблемы автомобильных пробок в крупных городах. Об этом сообщил журналистам исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по инжинирингу Харальд Грюбель в рамках открывшейся в Тольятти конференции "Перспективы развития автомобилей".

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"Беспилотное вождение - это глобальный тренд и сейчас мы прорабатываем с нашими партнерами, как данная функция может в будущем применяться в автомобилях LADA. Сейчас эти системы достаточно дорогие, но мы ожидаем, что лет через 5-10 в нашем сегменте машин будут такие "помощники" водителям - хотя бы для решения проблемы пробок, что значительно упростит жизнь водителей", - сказал Грюбель.

По его словам, в качестве основы для данного проекта может использоваться облегченная версия системы "автомобильного зрения" Vision ADAS. "Для нас, конечно, самое главное, как предложить эти технологии потребителям за разумные деньги. Такие системы сложно будет использовать за пределами больших городов, но мы убеждены, что система автопилотирования в пробках может быть весьма полезна жителям больших городов, особенно если посмотреть, сколько времени проводят в пробках жители Москвы и Санкт- Петербурга", - отметил Грюбель.

В открывшейся в среду на "АвтоВАЗе" двухдневной научно- технической конференции участвуют ведущие специалисты российских автозаводов, представители научных институтов и компаний-производителей автокомпонентов.

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