Обнаружен вирус, маскирующийся под Pokemon Go

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского " обнаружила в официальном магазине приложений Google Play вредоносную программу, которая, прикрываясь именем популярной игры Pokemon Go, заражает устройства и получает над ними полный контроль.

Об этом говорится в сообщении "Лаборатории".

"По оценкам экспертов компании, жертвами зловреда, эксплуатирующего невероятно высокую популярность мобильной игры, потенциально могут стать более 500 тыс. пользователей - именно столько раз было скачано вредоносное приложение", - говорится в сообщении.

Приложение называется Guide for Pokemon Go, а вирус, который в нем содержится, получает права суперпользователя и способен загружать на устройство дополнительный вредоносные программы, а также показывать навязчивую рекламу.

Эксперты компании указывают, что обнаружить зловредный вирус достаточно сложно, так как он начинает работать не в момент запуска приложения, а позже, когда пользователь установит или удалит какое-либо другое приложение. При этом функционирование вируса не является полностью автоматическим процессом - он передает на сервер злоумышленников информацию о зараженном устройстве (страну, язык, модель устройства и версию операционной системы) и ждет ответа.

В случае одобрения, полученного от командно-контрольного сервера, вирус приступает к скачиванию, установке и запуску дополнительных вредоносных модулей.

"Таким образом, киберпреступники отбирают только интересующих их жертв, избегая тех пользователей, которые не попадают в их целевую аудиторию, и исключая из "выборки" возможные виртуальные машины", - отмечает "Лаборатория Касперского".

Эксперты имеют данные о более чем 6 тыс. подтвержденных заражений большей частью в России, Индии и Индонезии, отмечается в сообщении. В настоящее время приложение удалено из Google Play.

Об игре

Pokemon Go - массовая пользовательская игра, выпущенная в 2016 г., ее целью является поиск и обучение покемонов. В игру внедрены элементы так называемой дополненной реальности, где цифровой и реальные миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

В первый же месяц с момента запуска Pokemon Go принесла своим разработчикам более $200 млн выручки.