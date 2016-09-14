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В продаже появилась флешка, выводящая из строя компьютеры

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
При подключении к USB-порту технического устройства накопитель заряжает встроенные в него конденсаторы, пока они не достигнут напряжения в 240 Вольт, а затем резко их разряжает
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. USB-накопитель "USB Kill 2.0", способный вывести из строя компьютеры, телевизоры, телефоны и другие электронные устройства, появился в продаже.

Как сообщается на сайте производителя из Гонконга, накопитель создан для проверки USB-портов на сопротивляемость скачкам напряжения в сети. При подключении к USB-порту технического устройства накопитель заряжает встроенные в него конденсаторы, пока они не достигнут напряжения в 240 Вольт, а затем резко их разряжает. Данный цикл повторяется несколько раз в минуту. Сообщается, что после таких резких перепадов напряжения не выдерживают 95% технических средств.

"Чаще всего в результате наступает полное уничтожение электронного устройства (ноутбука, телевизора, телефона и так далее)", - говорится на сайте производителя. Разработчики отмечают, что устройство не предназначено для удаления данных с жестких дисков электронных устройств, однако его применение может повлечь повреждение контроллеров приводов устройств, что сделает невозможным дальнейшее извлечение информации с жестких дисков.

Отмечается, что использовать USB-накопитель можно неограниченное количество раз. Разработчики полагают, что данное устройство может использоваться создателями элементов электронных систем при тестировании их продуктов на уязвимости. USB-накопитель можно приобрести на сайте разработчиков за 49,95 евро (около 3,6 тыс. рублей) с доставкой по всему миру.

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