Запасы нефти в США за неделю упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млн

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю - c 2 по 9 сентября - упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млн.

Об этом сообщило министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали роста запасов на 3,8 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Цена на нефть замедлила снижение после опубликования данных по запасам нефти в США. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5%, до 46,87 доллара за баррель. Ранее в среду эта марка нефти снижалась на 1,3%.