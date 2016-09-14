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Запасы нефти в США за неделю упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млн

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:50 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС
При этом аналитики ожидали роста запасов на 3,8 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg
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© David McNew/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю - c 2 по 9 сентября - упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млн.

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Об этом сообщило министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали роста запасов на 3,8 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Цена на нефть замедлила снижение после опубликования данных по запасам нефти в США. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5%, до 46,87 доллара за баррель. Ранее в среду эта марка нефти снижалась на 1,3%.

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