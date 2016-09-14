Темер: ограничение госрасходов не коснется образования и здравоохранения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что предложенные им меры по ограничению государственных расходов не затронут такие сферы, как образование и здравоохранение. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в своей рабочей резиденции (дворце Планалту) в столице страны.

"Мы направили в парламент проект бюджета на 2017 год, в котором уже заложены последствия возможного принятия конституционной поправки об ограничении госрасходов. Но там не идет речи о сокращении финансирования образования и здравоохранения, напротив, этим отраслям будет выделено больше средств. Мы хотим развеять распространяющиеся на улицах слухи о том, что главная задача нашего правительства - разрушить здравоохранение, образование и рабочий класс. Такие заявления недопустимы", - сказал глава государства.

В конце мая Темер сообщил, что намерен добиться от национального парламента принятия конституционной поправки об ограничении государственных расходов. По его словам, в противном случае бюджетный дефицит продолжит увеличиваться и станет "смертным приговором бразильскому обществу". "Мы предлагаем ограничить рост базовых государственных расходов центрального правительства уровнем инфляции предыдущего года. Эта формула поможет снизить риски, повысит доверие и откроет возможности для снижения базовой процентной ставки", - подчеркнул Темер, добавив, что данная мера рассчитана на ближайшие 10 лет.

По прогнозам нового правительства Бразилии, дефицит бюджета крупнейшей южноамериканской страны в 2016 году может составить до 170,5 млрд реалов ($48,7 млрд). Если заявленный показатель не уменьшится, он станет самым высоким с 1997 года, когда начали вести соответствующую статистику.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.