"Роснефть" и ONGC подписали договор купли-продажи 11% акций "Ванкорнефти"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и ONGC Videsh Limited подписали договор купли-продажи 11% акций в АО "Ванкорнефть" и акционерное соглашение, закрытие сделки будет осуществлено после получения необходимых регуляторных и иных согласований, говорится в сообщении российской компании.

Таким образом, после закрытия сделки доля ONGC в "Ванкорнефти" увеличится до 26%.

Отмечается, что доля индийских государственных компаний по итогам сделки может увеличиться до 49,9%. "Роснефть" 16 марта подписала с консорциумом индийских компаний - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources соглашение об основных условиях приобретения до 23,9% в АО "Ванкорнефть". "Роснефть" после закрытия сделок сохранит мажоритарную долю в капитале, большинство в совете директоров АО "Ванкорнефть", контроль над операционной деятельностью общества, а также 100% контроль над общей инфраструктурой кластера (включая нефтепровод Ванкор-Пурпе), которая в результате реорганизации АО "Ванкорнефть" была передана в управление компании-оператору ООО "РН-Ванкор".

Источник ТАСС ранее сообщал, что "Роснефть" может закрыть сделки с группой индийских компаний о купле-продаже 29,9% доли в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и приобретении до 23,9% доли в АО "Ванкорнефть" до конца сентября 2016 г. По данным источника, консорциум индийских компаний намерен вложить в проекты "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Ванкорнефть" порядка $5 млрд.

Ванкорское месторождение расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края, в 142 км от города Игарка. Запасы углеводородов категории 2P в соответствии с классификацией PRMS на 1 января 2016 года составляют 265 млн тонн нефти и конденсата и 88 млрд куб. м газа. В 2015 году на Ванкоре добыто 22 млн тонн нефти и 8,71 млрд куб. м газа.