Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия может предложить ввести маркировку обуви на уровне Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) по аналогии с шубами в рамках мер по легализации обувного рынка. Это следует из документов к прошедшему очередному заседанию межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции легкой промышленности при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (есть в распоряжении ТАСС).

С предложением о маркировке обуви выступил Минпромторг на одном из предыдущих заседаний рабочей группы, следует из документов.

"По итогам сегодняшнего заседания поддержан вариант маркировки обуви высокой ценовой категории из меха и натуральной кожи по аналогии с шубами", - сообщил в свою очередь источник ТАСС, присутствовавший на заседании.

По его словам, эта мера призвана сократить "серую" долю рынка.

В Минпромторге пока не ответили на запрос ТАСС по поводу этой информации.

Ранее весной в России стартовал проект по электронной маркировке (RFID-метки) меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭс. То есть в странах ЕврАзЭс запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. В феврале первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ставил перед Федеральной налоговой службой задачу проработать возможность распространения маркировки на другие группы товаров, например, лекарства, изделия легкой промышленности и продукты питания. Однако до сих пор не уточнялось, какая именно категория товаров станет следующим претендентом на участие в проекте электронной маркировки.